Kötü koku endişe yarattı, kanalizasyon hattının tıkalı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Kötü koku endişe yarattı, kanalizasyon hattının tıkalı olduğu ortaya çıktı

15.08.2022 00:21
Kötü koku endişe yarattı, kanalizasyon hattının tıkalı olduğu ortaya çıktı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir sokakta evlerin tuvaletlerinden ve rögarlardan kötü koku geldiği yönündeki şikayetler üzerine inceleme yapan AFAD ekipleri, kanalizasyon hattının tıkalı olduğunu tespit etti.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir sokakta evlerin tuvaletlerinden ve rögarlardan kötü koku geldiği yönündeki şikayetler üzerine inceleme yapan AFAD ekipleri, kanalizasyon hattının tıkalı olduğunu tespit etti. İSU ekiplerince hat açıldı.

İzmit Tüysüzler Mahallesi Elem Sokak üzerindeki evlerin tuvaletlerinden ve rögarlardan kötü koku gelmesi üzerine, bölge halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kanalizasyon hattına kimyasal madde döküldüğü şüphesi üzerine bölgeye polis, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, inceleme yaptı. AFAD ekibi tarafından yapılan ölçümlerde, sokak üzerindeki kanalizasyon hattının tıkalı olduğu belirlendi. İSU ekiplerince hattın açılması sağlandı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kötü koku endişe yarattı, kanalizasyon hattının tıkalı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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