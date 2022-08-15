AFAD ekiplerince yapılan ölçümler ve bölgedeki kanalizasyon hattında yapılan incelemeler sonucunda kokunun, kanalizasyon hattındaki tıkanıklıktan kaynaklandığı tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kanalizasyona dökülen bir kimyasal maddeden kaynaklanabileceği üzerine AFAD ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerini olay yerine çağırdı.

Kaynak: AA

Kocaeli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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