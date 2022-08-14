İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

14.08.2022 22:09

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İlhan Alan adlı bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yatalak kadının çığlıkları üzerine daireye koşan mahalle sakinleri, 60 yaşındaki Alan'ı kanlar içerisinde buldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Duman Sokak üzerinde ikamet eden İlhan Alan (60), evine gelen 2 şahıs tarafından göğsünden bıçaklandı. Alan'ı yaralayan 2 kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. İlhan Alan'ın yatalak eşinin çığlıkları komşuları harekete geçirdi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE VEFAT ETTİ

Komşular, Alan'ı kanlar içinde yerde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alan, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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"KADIN BAĞIRMASA KİMSENİN HABERİ OLMAYACAKTI"

Yatalak kadının bağırışları sayesinde yaralının bulunduğunu ve ambulansın çağrıldığını söyleyen mahalle sakini Hüseyin Gün, "Bir ablamızla sokaktan giderken bir anda kafamı sağa çevirdim. Sonra demirlerin orada adamı gördüm. Ağzından kanlar akıyordu. İlk başta bayıldı sanmıştım. İçeriden de bağırma sesleri geliyordu. Sonra buraya 1-2 kişi daha geldi. Onlar da sadece kadının bağırışlarına gelmişler. Biz gelmeden 10-15 dakika öncesinde de zaten bağırışlar varmış ve 112'yi aramışlar. Yanımdaki abla da içeriye girdi, içeride kadın yatalak olduğu için onu sakinleştirmeye çalışıyor. Ambulans ekipleri geldiğinde söylediklerine göre, kalbinden bıçaklanmış. Epey ağır yaralı. Ben gördüğümde de bilinci yoktu. Kadın bağırmasa duyulmayacaktı. Kimsenin haberi bile olmayacaktı" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
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Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada Evinde bıçaklandı, yardım istemek için çıktığı kapının önüne yığıldı; hastanede öldü Evinde bıçaklandı, yardım istemek için çıktığı kapının önüne yığıldı; hastanede öldü
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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