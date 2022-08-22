Şortu yüzünden laf atıldığı iddiasıyla sokak ortasında bağırdı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde caddede yürüyen genç kız, şort giydiği için kendisine laf attığını iddia ettiği kişiye tepki gösterdi. Bu anlar, kameraya yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen genç kız, iddiaya göre, arkasından gelen kişinin kendisine şort giydiği gerekçesiyle laf attığını söyledi. Genç kız, kendisine laf attığını öne sürdüğü kişiye "Sen adam mısın? İstediğimi de giyerim" diye bağırdı.Laf attığı iddia edilen kişi, bölgeden uzaklaşırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.