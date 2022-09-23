Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A. (19) ile D.İ. (19) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hacı Hızır Mahallesi İnönü Caddesi Cumhuriyet Parkı mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kocaeli, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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