Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

14.08.2022 21:55
Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.A (60), Serdar Mahallesi Duman Sokak'taki evinde, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçakla ağır yaralanan İ.A, kendi imkanlarıyla evinin dışına çıktı.

Bu sırada İ.A'nın engelli eşinin bağırışlarını duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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