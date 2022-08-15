Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin iki kişi tutuklandı

15.08.2022 21:14
Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin iki kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Serdar Mahallesi Duman Sokak'ta oturan İ.A'nın kesici aletle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö.K. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün akşam saatlerinde İ.A (60), evinde iki kişiyle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçakla ağır yaralanan İ.A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin iki kişi tutuklandı - Son Dakika

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