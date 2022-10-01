Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

01.10.2022 04:46
Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada silahla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada silahla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında, ismi öğrenilemeyen kişi ile A.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavga sırasında silahla ateş açılması üzerine A.Ö. ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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