Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında, ismi öğrenilemeyen kişi ile A.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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