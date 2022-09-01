Kocaeli'de eline demir korkuluk saplanan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de eline demir korkuluk saplanan çocuk kurtarıldı

01.09.2022 16:08
Kocaeli'de eline demir korkuluk saplanan çocuk kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eline demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eline demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Orhan Mahallesi Şehit Ercan Bulut Sokak'ta evin bahçesinde oynayan 7 yaşındaki A.D'nin sol eli demir korkuluğa saplandı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.

A.D, elindeki demirin çıkarılması için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Tansiyonu düşen sürücü bahçe duvarına çarpıp otomobilde sıkıştı Tansiyonu düşen sürücü bahçe duvarına çarpıp otomobilde sıkıştı Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü
Kaynak: AA

İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de eline demir korkuluk saplanan çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:51 Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı
15:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
14:55 Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
14:54 Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti
14:54 Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 16:09:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de eline demir korkuluk saplanan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement