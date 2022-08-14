Olay, akşam saatlerinde İzmit Serdar Mahallesi Duman Sokak'ta meydana geldi. Evine gelen 2 kişiyle tartışan İlhan Alan, göğsünden bıçaklandı. Kimliği belirlenemeyen bıçaklı saldırganlar kaçarken, yardım istemek için evden çıkan Alan, kapının önüne yığıldı. Kanlar içerisindeki Alan'ı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Alan, kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesi 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Alan'ı öldüren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evinde bıçaklandı, yardım istemek için çıktığı kapının önüne yığıldı; hastanede öldü - Son Dakika

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