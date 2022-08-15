Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde farklı tarihlerde 5 bisikleti çalarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisinin M.T. olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmit'te 5 bisiklet çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

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