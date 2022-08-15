İzmit'te 5 bisiklet çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
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İzmit'te 5 bisiklet çalan şahıs yakalandı

15.08.2022 18:36
İzmit'te 5 bisiklet çalan şahıs yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde farklı tarihlerde 5 bisiklet çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde farklı tarihlerde 5 bisiklet çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde farklı tarihlerde 5 bisikleti çalarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisinin M.T. olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te 5 bisiklet çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te 5 bisiklet çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
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