Kaza, Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 SN 478 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, bisikletli M.M.K. (15) isimli gence çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kafasını hafif ticari aracın ön camına çarpan genç yaralandı. Sürücü araçtan inerek M.M.K.'nın yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Dumlupınar, Tragger, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bisikletiyle gezerken hastanelik oldu - Son Dakika

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