Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

22.08.2022 15:12
Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Musa D. idaresindeki 48 TD 069 plakalı kamyon, Çayırköy Mahallesi Sepetçi mevkisinde şantiyede toprak yolda geriye doğru kaydı.

Sürücü, atlamak istediği sırada kamyonun devrilmesi üzerine aracın altında kaldı.

Şantiyedeki diğer işçilerin, kazıcı iş makineleriyle müdahalesi sonucu sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
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Devrilen kamyondan canını kurtarmak için atlarken altında kaldı Devrilen kamyondan canını kurtarmak için atlarken altında kaldı İzmit'te TIR devrildi, şoför yaralı İzmit'te TIR devrildi, şoför yaralı
Kaynak: AA

Çayırköy, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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