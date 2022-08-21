İzmit'te TIR devrildi, şoför yaralı - Son Dakika
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İzmit'te TIR devrildi, şoför yaralı

21.08.2022 17:07
İzmit'te TIR devrildi, şoför yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkıp, savrularak devrilen TIR'ın şoförü Tanju Karamert (52) yaralandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkıp, savrularak devrilen TIR'ın şoförü Tanju Karamert (52) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Çayırköy Mahallesi Çayırköy iç yolunda meydana geldi. Tanju Karamert'in kullandığı 41 ADT 051 plakalı hafriyat yüklü TIR, kontrolden çıkıp savrulmaya başladı. Bir süre savrularak ilerleyen TIR, yol kenarına devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Karamert, tedaviye aldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Çayırköy, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te TIR devrildi, şoför yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te TIR devrildi, şoför yaralı - Son Dakika
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