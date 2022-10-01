Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

01.10.2022 03:50

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağında yolcu almak için duran özel halk otobüsü ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağında yolcu almak için duran özel halk otobüsü ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

E.B'nin kullandığı 41 K 8351 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Serdar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Otomobil, önce duraktaki özel halk otobüsüne, ardından durağa çarparak durabildi.

Kazada, sürücü E.B. ile durakta bekleyen 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan E.B, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan haber alarak kaza yerine gelen E.B'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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