Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan E.B, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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