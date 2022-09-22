Kocaeli'den kısa kısa

Dorse ve yükü yapılan çalışmayla kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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