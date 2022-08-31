Otomobilde tartıştığı şahsı bıçaklamıştı, tutuklandı - Son Dakika
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Otomobilde tartıştığı şahsı bıçaklamıştı, tutuklandı

31.08.2022 21:27
Otomobilde tartıştığı şahsı bıçaklamıştı, tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil tartıştığı kişiyi bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil tartıştığı kişiyi bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Ağustos gece saatlerinde Çukurbağ Mahallesi Gazi Hakan Bilgi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AYE 295 Tofaş marka otomobil içinde oturan B.G. ve yanındaki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şahıslar arasında bıçaklı kavga başladı. Arbede sırasında iki kişi de yaralanırken, otomobil ise kana bulandı. Aynı zamanda otomobilin camlarının kırılması neticesinde maddi hasar oluştu. Sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli şahısları ayırmaya çalıştı. Zorluk çıkaran şahıslar, polis memurunun havaya bir el ateş etmesiyle ayrıldı. Yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan emniyet güçleri hastanedeki tedavisi tamamlanan B.G.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde tartıştığı şahsı bıçaklamıştı, tutuklandı - Son Dakika

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