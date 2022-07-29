Binlerce gümrük kaçağı makarona el konuldu - Son Dakika
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Binlerce gümrük kaçağı makarona el konuldu

29.07.2022 16:31
Binlerce gümrük kaçağı makarona el konuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir iş yeri deposunda yapılan baskında binlerce gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir iş yeri deposunda yapılan baskında binlerce gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit'te bir iş yeri deposuna yapılan baskında 119 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron, 111 bin içi dolu makaron, 46 paket TAPDK bandrolü bulunmayan nargile tütünü, 10 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, TAPDK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binlerce gümrük kaçağı makarona el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binlerce gümrük kaçağı makarona el konuldu - Son Dakika
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