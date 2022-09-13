İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 iş yeri, 2 konut, 1 depo ve 2 araçta arama yapıldı.

Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kaçak alkol ve sigara operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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