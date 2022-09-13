Kocaeli'de kaçak alkol ve sigara operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de kaçak alkol ve sigara operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

13.09.2022 04:12
Kocaeli'de kaçak alkol ve sigara operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 334 bin 300 makaron, 162 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 334 bin 300 makaron, 162 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 iş yeri, 2 konut, 1 depo ve 2 araçta arama yapıldı.

Operasyonda, 28 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 306 bin boş makaron, 555 kilogram açık kıyılmış tütün, 162 litre etil alkol, 8 şişe içki ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçu iddiasıyla adli işlem yapıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kaçak alkol ve sigara operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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