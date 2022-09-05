Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı - Son Dakika
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Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

05.09.2022 19:46
Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahil bandında denetim gerçekleştiren atlı polis ekibi, vatandaşların ilgisini çekti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahil bandında denetim gerçekleştiren atlı polis ekibi, vatandaşların ilgisini çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan atlı birlikler, geçici görevle geldikleri İzmit'te Büyükşehir Belediyesi Sahil Parkı ve Sekapark'ta devriye gezdi.

Vatandaşlar 4 attan oluşan birliğe yoğun ilgi gösterdi.

Atlı polis ekibinin, vatandaşların yoğun olduğu noktalarda bir hafta boyunca görev yapacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atlı polisler İzmit sahilinde denetim yaptı - Son Dakika
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