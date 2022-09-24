14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve 'uyuşturucunun etkisindeydim' diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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