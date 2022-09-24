Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

24.09.2022 14:06
Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

D-605 kara yolu Yassıbağ Mahallesi'nde İzmit istikametine giden S.Ö. idaresindeki servis minibüsü ile şantiye alanından yola çıkan kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü S.Ö. ile araçtaki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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