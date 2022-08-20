Kamyonetten yola düşen mermerler trafik polisini yaraladı - Son Dakika
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Kamyonetten yola düşen mermerler trafik polisini yaraladı

20.08.2022 17:10
Kamyonetten yola düşen mermerler trafik polisini yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan kamyonetten yola düşen mermerler, motosikletli trafik polisine çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan kamyonetten yola düşen mermerler, motosikletli trafik polisine çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D100 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 34 CLL 948 plakalı Hyundai marka kamyonetin kasasında bulunan mermerler seyir halindeyken, yola düştü. Mermerler o esnada motosikletiyle seyir halinde olan trafik polisine isabet etti. Yola savrulan motosikletli trafik polisi yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ola yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle yoğun bir trafik oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Yenişehir, Hyundai, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetten yola düşen mermerler trafik polisini yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonetten yola düşen mermerler trafik polisini yaraladı - Son Dakika
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