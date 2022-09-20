Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

20.09.2022 12:40
Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobilde annesini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobilde annesini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisi süren Onur Ö. katılmazken, sanık avukatı ve müşteki İfaket E. salonda hazır bulundu.

Olayda yaralanan İfaket E, "Sanık annesini öldükten sonra beni akciğer ve dalağımdan bıçakladı. Yüzümde bıçak izleri vardı. Bu yüzden yüzümden defalarca estetik operasyonları geçirdim." dedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın annesi Serpil Ö'ye karşı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, İfaket E'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilerek ertelendi.

Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 Haziran 2015'te Işık G. yönetimindeki 34 JS 4250 plakalı otomobildeki Onur Ö. (23), tartıştığı annesi Serpil Ö. (57) ile araçta bulunan İfaket E. ve Işık G'ye bıçakla saldırmış, bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarında bulunan su kanalına devrilmişti.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, boğazından bıçaklanan Serpil Ö'nün yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.

Kavga sırasında ve aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Işık G, İfaket E. ile Onur Ö, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılmış, Onur Ö. tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

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