Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 Haziran 2015'te Işık G. yönetimindeki 34 JS 4250 plakalı otomobildeki Onur Ö. (23), tartıştığı annesi Serpil Ö. (57) ile araçta bulunan İfaket E. ve Işık G'ye bıçakla saldırmış, bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarında bulunan su kanalına devrilmişti.

Olayda yaralanan İfaket E, "Sanık annesini öldükten sonra beni akciğer ve dalağımdan bıçakladı. Yüzümde bıçak izleri vardı. Bu yüzden yüzümden defalarca estetik operasyonları geçirdim." dedi.

Kaynak: AA

Tragger, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

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