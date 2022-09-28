Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk öldü

28.09.2022 22:34
Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta oynayan yabancı uyruklu çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta oynayan yabancı uyruklu çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi'nde oynayan 4 yaşındaki Hattap Yusuf Hamet'e, H.A'nın kullandığı 41 AFF 166 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Hamet, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hamet, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çocuğun cenazesinin, yarın Serdar Mahallesi Köprübaşı Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yenidoğan, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk öldü - Son Dakika
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