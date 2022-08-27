Evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Evinin bahçesinde ölü bulundu

27.08.2022 10:44
Evinin bahçesinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki adam, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki adam, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Hacı Bayram Veli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şenoğlu (47) evinin bahçesinde ölü bulundu. Şenoğlu'nun hareketsiz şekilde bahçede görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Şenoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. 47 yaşındaki Ahmet Şenoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Eğitimlerde kullanılmak üzere Kocaeli itfaiyesine 3 gövde araç temin edildi Eğitimlerde kullanılmak üzere Kocaeli itfaiyesine 3 gövde araç temin edildi Her hafta kazaların olduğu cadde vatandaşları bıktırdı Her hafta kazaların olduğu cadde vatandaşları bıktırdı
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 10:45:04. #1.12#
SON DAKİKA: Evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement