21 yaşındaki gencin acı ölümü - Son Dakika
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21 yaşındaki gencin acı ölümü

24.08.2022 10:01

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 21 yaşındaki genç girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 21 yaşındaki genç girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cankurtaranlar denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Ekipler tarafından sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Denizde hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki Murat Keskin olduğu öğrenildi. Keskin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 21 yaşındaki gencin acı ölümü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 21 yaşındaki gencin acı ölümü - Son Dakika
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