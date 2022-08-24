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Olay, Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cankurtaranlar denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Ekipler tarafından sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Denizde hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki Murat Keskin olduğu öğrenildi. Keskin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 21 yaşındaki gencin acı ölümü - Son Dakika

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