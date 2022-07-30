Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu - Son Dakika
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Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

30.07.2022 16:11
Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Çayırova ilçesinden arkadaşlarıyla Çamkonak Uzunkum mevkisine gelen Fikret A. (42) denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerce bir süre sonra denizden çıkarılan Fikret A, sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fikret A, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu - Son Dakika
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