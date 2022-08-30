Denizin yaklaşık 10 metre derinliğinde 9 metre uzunluğa ve 6 metre genişliğe sahip Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan dalgıçlar, su yüzeyine çıktıktan sonra sahile kadar yüzdü.

Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde bir grup dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "zafer dalışı" gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle 'zafer dalışı' yapıldı - Son Dakika

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