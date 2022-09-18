Kandıra Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu, arkadaşlarının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine çevredekiler 3 kişiyi denizden çıkardı. Yaklaşık 10 dakika sonra kurtarılan Bozkurt'a ise ilk müdahale kıyıdaki doktor tarafından yapıldı.

Kaynak: AA

Bozkurt, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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