Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastaneye kaldırıldı

18.09.2022 17:22
Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastanede tedavi altına alındı.

Cebeci plajına gelen Alican Bozkurt (28) ile 3 arkadaşı, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirince bağırarak yardım istedi.

Bunun üzerine çevredekiler 3 kişiyi denizden çıkardı. Yaklaşık 10 dakika sonra kurtarılan Bozkurt'a ise ilk müdahale kıyıdaki doktor tarafından yapıldı.

Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu, arkadaşlarının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bozkurt, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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