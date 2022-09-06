Kandıralı çiftçinin bahçesindeki ayçiçeği tek kökte 20 baş verdi - Son Dakika
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Kandıralı çiftçinin bahçesindeki ayçiçeği tek kökte 20 baş verdi

06.09.2022 16:13
Kandıralı çiftçinin bahçesindeki ayçiçeği tek kökte 20 baş verdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çiftçi Türkan Bayram'ın bahçesine ektiği ayçiçeği fidesi, tek kökte 20 baş verdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çiftçi Türkan Bayram'ın bahçesine ektiği ayçiçeği fidesi, tek kökte 20 baş verdi.

Kırsal alandaki Yusufça Mahallesi'nde çiftçilik yapan 48 yaşındaki Bayram, 2,5 dönümlük bahçesine diğer ürünlerin yanında hobi amaçlı ayçiçeği ekti.

Bir fidenin tek kökte 20 baş verdiğini gören Bayram, şaşkınlık yaşadı.

Çiftçi Türkan Bayram, AA muhabirine, bir fidanda 2 ya da 3 çiçek açmasının bile nadir görülen bir durum olduğunu anlattı.

Hobi olarak yemeklik ayçiçeği ekimi yaptığını aktaran Bayram, "Bahçede uğraşmak bana huzur veriyor. Bir fidanda tomurcuklarla 20 ayçiçeği açtığını görünce şaşırdım. Çevreden duyanlar hayrete düştü. Normalde kendimize yetecek kadar üretiyoruz. Paylaşımlarımızı gören vatandaşlardan talep gelmeye başladı. Önümüzdeki yıl daha fazla ekim yapabilirim." dedi.

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Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kandıralı çiftçinin bahçesindeki ayçiçeği tek kökte 20 baş verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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