DENİZ KENARINDAKİ KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN YAVRU GEYİK, JET SKİ İLE KURTARILDI - Son Dakika
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DENİZ KENARINDAKİ KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN YAVRU GEYİK, JET SKİ İLE KURTARILDI

14.08.2022 11:53

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan yavru geyik, jet ski le yanına giden cankurtaranların çabasıyla kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan yavru geyik, jet ski le yanına giden cankurtaranların çabasıyla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kandıra Kerpe plajında meydana geldi. Burada görevli cankurtaranlar, plaj ilerisindeki kayalıklarda yavru bir geyiğin mahsur kaldığını fark etti. Jet ski ile geyiğin yanına giden cankurtaranlar, ayaklarından bağladıkları hayvanı jet skiye koyarak, plaja getirdi. Görünür bir yarası olmayan yavru geyik, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü. Yavru geyiğin ormandan kayalıklara geldiği tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti Kocaeli'de denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti Bu kez insan değil geyik kurtardılar Bu kez insan değil geyik kurtardılar
Kaynak: DHA

Kandıra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZ KENARINDAKİ KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN YAVRU GEYİK, JET SKİ İLE KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DENİZ KENARINDAKİ KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN YAVRU GEYİK, JET SKİ İLE KURTARILDI - Son Dakika
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