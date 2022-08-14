Bu kez insan değil geyik kurtardılar - Son Dakika
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Bu kez insan değil geyik kurtardılar

14.08.2022 11:07
Bu kez insan değil geyik kurtardılar

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde mahsur kalan geyik, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde mahsur kalan geyik, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Kerpe'de, kayalıklarda mahsur kalan geyiği gören vatandaşlar, durumu sahilde görev alan cankurtaranlara bildirdi. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, kısa sürede geyiğin mahsur kaldığı alageldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı KOSKEM ekipleri, geyiği kurtararak kıyıya getirdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bitkin görünen geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. - KOCAELİ

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Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kaynak: İHA

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu kez insan değil geyik kurtardılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu kez insan değil geyik kurtardılar - Son Dakika
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