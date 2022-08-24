21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu - Son Dakika
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21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu

24.08.2022 10:04
21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denizde Murat Keskin'in (21) cesedi bulundu.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denizde Murat Keskin'in (21) cesedi bulundu. Keskin'in en son dün gece denize girerken görüldüğü tespit edildi.

Kerpe Mahallesi'ndeki halk plajına gelenler, sabah saatlerinde su yüzeyindeki cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi. 50 metre açıktan bot ile alınan ceset, kıyıya çıkarıldı. İncelemede, ölen kişinin Murat Keskin olduğu belirlendi. Keskin'in ayrıca gece saatlerinde denize girdiği tespit edildi.Murat Keskin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu (2) 21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu (2) Baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı Baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Murat Keskin, Kandıra, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu - Son Dakika

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