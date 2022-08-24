Kerpe Mahallesi'ndeki halk plajına gelenler, sabah saatlerinde su yüzeyindeki cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi. 50 metre açıktan bot ile alınan ceset, kıyıya çıkarıldı. İncelemede, ölen kişinin Murat Keskin olduğu belirlendi. Keskin'in ayrıca gece saatlerinde denize girdiği tespit edildi.Murat Keskin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu - Son Dakika

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