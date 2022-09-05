Kocaeli'de devrilen traktör römorkunun altında kalan 3 kişiden biri öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de devrilen traktör römorkunun altında kalan 3 kişiden biri öldü

05.09.2022 14:46
Kocaeli'de devrilen traktör römorkunun altında kalan 3 kişiden biri öldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, devrilen traktör römorkunun altında kalan aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, devrilen traktör römorkunun altında kalan aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Ailesiyle fındık bahçelerine gitmek için yola çıkan Türkan Çevik'in kullandığı 41 KC 406 plakalı traktör, Döngelli Mahallesi Keçioğlu mevkisinde yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada ters dönen römorkun altında kalan annesi Faize Çevik (72) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı eşi Filiz ile kızı Beyzanur Çevik ise ambulansla Kandıra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de devrilen traktör römorkunun altında kalan 3 kişiden biri öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de devrilen traktör römorkunun altında kalan 3 kişiden biri öldü - Son Dakika
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