Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü

01.09.2022 16:01
Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün denize giren ve boğulmak üzereyken çıkarılan kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün denize giren ve boğulmak üzereyken çıkarılan kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Babalı plajında dün yeni evlendiği eşiyle boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekilerce çıkarıldıktan sonra Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma Yeşilyurt Taşdemir (22) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kadının cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Sakarya'da 4 gün önce evlendikleri öğrenilen Fatma Yeşilyurt Taşdemir ve eşi Enes Taşdemir (23) ile akrabaları Mithat Acar (44), Babalı plajında dün denize girmiş, dalgalara kapılan 3 kişi sörf okulundaki sporcular tarafından sudan çıkarılmıştı.

Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Acar hayatını kaybetmiş, Enes Taşdemir ayakta tedavi edilmişti.

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Kaynak: AA

Fatma Yeşilyurt, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü - Son Dakika
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