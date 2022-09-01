Sakarya 'da 4 gün önce evlendikleri öğrenilen Fatma Yeşilyurt Taşdemir ve eşi Enes Taşdemir (23) ile akrabaları Mithat Acar (44), Babalı plajında dün denize girmiş, dalgalara kapılan 3 kişi sörf okulundaki sporcular tarafından sudan çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Fatma Yeşilyurt, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü - Son Dakika

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