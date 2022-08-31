Fındık bahçesinde 3 çocuk, kamyonete yükleme yaparken yakalandı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, fındık bahçesinden yaklaşık 1 ton ürünü kamyonete çuvallarla yükleyen 3 çocuk, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kandıra'da devriye gezen jandarma ekipleri, bahçedeki 3 çocuğun kamyonete çuvallarla fındık yüklediğini fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler, fındık bahçesinin sahibine ulaştı. Yaklaşık 50 bin lira değerindeki 1 ton kadar fındığın E.B.'ye ait olduğu belirlendi. Fındıklar, bahçe sahibine teslim edildi. Yakalanan S.Ü. (17), E.T. (16) ve E.Ü. (17) de savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kamyonete el koyulurken, 15 gün trafikten men cezası verildi. Araç sahibine de 4 bin 307 TL ceza uygulandı.