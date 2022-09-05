Fındıktan eve dönen ailenin içerisinde bulunduğu traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Fındıktan eve dönen ailenin içerisinde bulunduğu traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

05.09.2022 14:23
Fındıktan eve dönen ailenin içerisinde bulunduğu traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fındık topladıktan sonra eve dönen ailenin içerisinde bulunduğu traktör devrildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fındık topladıktan sonra eve dönen ailenin içerisinde bulunduğu traktör devrildi. Meydana gelen kazada yaralı sürücünün annesi hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu da yaralandı.

Kaza, Kandıra ilçesi Döngelli Mahallesi Keçioğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeden fındık toplayan aile traktör ile evlerine doğru yola çıktı. Islak zeminde T.Ç. idaresindeki 41 KC 406 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen traktörün altında kalan sürücünün annesi Faize Ç. sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince traktör altında sıkışan Faize Ç. bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrollerden Faize Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü T.Ç., eşi F.Ç. ve G.Ç. ile B.Ç. isimli iki çocuğu ise sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Kandıra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fındıktan eve dönen ailenin içerisinde bulunduğu traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fındıktan eve dönen ailenin içerisinde bulunduğu traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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