Hukuk fakültesi öğrencisinin acı ölümü - Son Dakika
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Hukuk fakültesi öğrencisinin acı ölümü

17.08.2022 13:25
Hukuk fakültesi öğrencisinin acı ölümü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girdiği denizde boğulan 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girdiği denizde boğulan 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Seyrek Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet Talha Köse (22), serinlemek için denize gitti. Mehmet Talha'nın bir süre sonra hareketsiz olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Talha Köse, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Talha Köse'nin cenazesi, bugün İzmit Erenler Mahallesi Tepeüstü Yunus Emre Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kent Mezarlığı'na toprağa verilecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Hukuk Fakültesi, 112 Acil Çağrı, Kocaeli, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hukuk fakültesi öğrencisinin acı ölümü - Son Dakika

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