KANDIRA'DA DENİZE GİREN 3 KİŞİDEN 1'İ BOĞULDU

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle plajlarda bugün için yasak kararı alınmasına rağmen denize giren 3 kişiden 1'i boğuldu.

Kandıra ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle bugün tüm plajlara girişler yasaklandı. 2 gün önce evlendikleri öğrenilen F.T (21) ve eşi E.T. (23) ile akrabaları M.A.(44), Sakarya'dan Kandıra ilçesinde Babalı sahiline yüzmeye geldi. M.A. denizde bir süre sonra gözden kaybolurken, F.T.'nin de denizde boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine E.T. karısını kurtarmak için suya atladı. 3 kişinin denizde çırpındığını gören sörf okulu öğrencileri sağlık ekiplerini arayıp yardım isterken, hemen denize girerek boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkardı. Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.T.'nin ise hayati tehlikesi devam ettiği, E.T.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)