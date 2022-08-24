Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye öncülüğünde 26-28 Ağustos'ta ilçede düzenlenecek "Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması" öncesinde farkındalık oluşturmak amacıyla tabiat parkında gerçekleştirilen kıyı temizliğine yurt içi ve dışından gelen sporcular da katıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kum zambaklarının bulunduğu tabiat parkında çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

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