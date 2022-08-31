İki gün önce evlendikleri öğrenilen F.Y.T (22) ve E.T. ile akrabaları M.A. (44), denize girmek için Sakarya 'dan Babalı plajına geldi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de denize giren 3 kişiden biri boğuldu - Son Dakika

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