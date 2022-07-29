Tescilli "Kandıra karpuzu"nun hasadına başlandı - Son Dakika
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Tescilli "Kandıra karpuzu"nun hasadına başlandı

29.07.2022 11:19
Tescilli "Kandıra karpuzu"nun hasadına başlandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, tescilli "Kandıra karpuzu"nda üreticilerin yaklaşık 1 ay sürecek hasat mesaisi başladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, tescilli "Kandıra karpuzu"nda üreticilerin yaklaşık 1 ay sürecek hasat mesaisi başladı.

Kendine has tadı ve kokusuyla bilinen Kandıra karpuzu, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verilmesinin ardından çevre illerden de talep görüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın, AA muhabirine, tadıyla ünlenen "Kandıra karpuzu"na tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Tescilli meyveye bu yıl çevre illerden de talep geldiğine işaret eden Aydın, ilçede yaklaşık 3 bin 500 ila 4 bin ton arasında karpuz toplanmasının beklendiğini kaydetti.

"Pembe rengi, leziz bir tadı var"

Döngelli Mahallesi Muhtarı olan üretici Barış Yaşar da Kandıra karpuzunun lezzetinin, bölgenin doğası, arazi yapısı ve iklim şartlarından kaynaklandığını belirtti.

Yaşar, meyvenin tamamen organik şartlarda yetiştirildiğini vurgulayarak, üretim sürecinde, hibrit tohum kullanılmadığını ve ata tohumunun tercih edildiğini anlattı.

Kandıra'da karpuzun lezzetiyle ünlendiğini belirten Yaşar, "Tescillenmesi sayesinde artık Kandıra karpuzunun var olduğunu biliyoruz. Ağzınıza attığınızda pişmaniye gibi erir, kestiğinizde tepsi su dolar. Kandıra karpuzunun rengi kıpkırmızı olmaz. Pembe rengi, leziz bir tadı var." diye konuştu.

Yaşar, Kandıra karpuzunun tezgahlarda yerini almaya başladığını aktararak, "Belirli marketlere vermeye başladık. Şu an kilogramı toptan 3-3,5 lira, perakende ise 5 liradan vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Salı ve cuma akşamları toptancılara veriyoruz. Onun dışında her gün Kandıra girişinde, üreticiler traktör kasalarında, yol kenarlarında ürünlerini satıyor. Karpuz sezonu geldiğinde Kandıra karpuzunu tüketmeden 'Karpuz yedim.' demeyin. Kandıra karpuzu yemeyi tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tadını yetiştiği topraktan alıyor"

Karpuz üreticisi Azem Duru, Kandıra karpuzunun lezzetine değinerek, "Şeker gibi, sulu, çıtır çıtır bir karpuz." dedi.

Üretici Rıfat Dursun da meyvenin yetiştiği toprağın özelliği sayesinde tatlı olduğunu vurgulayarak, "Toprak önemli. Hiçbir karışımı olmadığından aşısız olduğundan karpuz tatlı oluyor. Esnafımız ve vatandaşımız, kalitesinden dolayı tercih ediyor. Halciler de gelip alıyor." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tescilli 'Kandıra karpuzu'nun hasadına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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