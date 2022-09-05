Traktör devrildi; sürücünün annesi öldü, eşi ve kızı yaralı - Son Dakika
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Traktör devrildi; sürücünün annesi öldü, eşi ve kızı yaralı

05.09.2022 14:56
Traktör devrildi; sürücünün annesi öldü, eşi ve kızı yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücünün annesi Faize Ç. (72) hayatını kaybetti, eşi Filiz Ç. (47) ile kızı Beyzanur Ç. (23) ise yaralandı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücünün annesi Faize Ç. (72) hayatını kaybetti, eşi Filiz Ç. (47) ile kızı Beyzanur Ç. (23) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Döngelli Mahallesi Keçioğlu mevkisinde meydana geldi. Erkek olan Türkan Ç. (49) idaresindeki 41 KC 406 plakalı traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, römorkun altında sıkışan sürücünün annesi Faize Ç., eşi Filiz Ç. ve kızı Beyzanur Ç.'yi kurtardı. Ekipler, Faize Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar, sağlık ekiplerince Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Türkan Ç. ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Kandıra, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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