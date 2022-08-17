Kocaeli'de traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

17.08.2022 21:34
Kocaeli'de traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Tatar Ahmet Mahallesi Karamanlı mevkisinde fındık bahçesinden geldiği öğrenilen İsmet K. idaresindeki 54 DD 083 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazada aynı aileden sürücü ile Birol K. (54), Ayşe K. ve Fatma K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Birol K'nin hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralılar, müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Birol K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralı sürücünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada
Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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