Olay, Kumcağız Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar genci sudan çıkardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, gencin olay yerindeki ilk müdahalesini yapıp ardından ambulansa aldı. Boğulma tehlikesi geçiren gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gence, vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımı ise anbean amatör kameraya yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.