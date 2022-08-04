Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı

04.08.2022 18:13
Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kumcağız Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar genci sudan çıkardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, gencin olay yerindeki ilk müdahalesini yapıp ardından ambulansa aldı. Boğulma tehlikesi geçiren gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gence, vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımı ise anbean amatör kameraya yansıdı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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