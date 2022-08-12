Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle Kovanağzı ile Kerpe'nin bazı bölgelerinde, diğer plajların ise tamamında denize girmek yasaklandı.

Kaynak: AA

Karadeniz, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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