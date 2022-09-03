Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

03.09.2022 11:01
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle Kovanağzı ile Kerpe'nin bazı bölgelerinde, diğer plajların ise tamamında denize girmek yasaklandı.

Kerpe ve Kovanağzı sahillerinde mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girilmesi istendi.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı - Son Dakika
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