Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

07.09.2022 13:20
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız ve Cebeci plajlarının bazı bölgeleri dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Plajların izin verilen bölümlerinde, mantar dubalarla çevrili, cankurtaran olan yerlerde denize girilmesi uyarısı yapıldı.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı - Son Dakika
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