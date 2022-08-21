Jandarma ekipleri, İl Jandarma Komutanlığından getirilen "Gürgen" ve "Defne" isimli atlarla araçla girilmesi mümkün olmayan sahil, piknik ve mesire alanlarda devriye görevi icra etti.

Kaynak: AA

Karamürsel, Jandarma, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karamürsel sahillerinde atlı jandarma timi görevde - Son Dakika

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