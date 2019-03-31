Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Yıldırım kazandı.

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Yıldırım kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Yıldırım 16 bin 233, CHP adayı Ahmet Çalık 14 bin 839, Saadet Partisi adayı Mehmet Özalay bin 857 oy aldı.

-Yıldırım'ın özgeçmişi-

1973 yılında Karamürsel'de doğan Yıldırım, ilk, orta ve lise eğitimini Karamürsel'de tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 28 Mart 2004 Mahalli idareler yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin başkan adayı olan Yıldırım, yeniden belediye başkanı olarak seçildi. Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:14 Kaynak: AA

İsmail Yıldırım, Kocaeli, AK Parti, Karamürsel, Güncel
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